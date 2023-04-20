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Вяльбе: «Почему народ смотрит АПЛ? Там больше конкуренция. А у нас «Зенит» — и все»

Вяльбе рассказала, что следит за чемпионатами мира и Европы по футболу
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала «СЭ», что следит за чемпионатами мира и Европы по футболу.

— Писал ли вам кто-то, что ждет возвращения российских спортсменов на Кубок мира?

— Не буду называть имена и страны, потому что не хочу подводить людей, которые живут и работают там. У меня со многими тренерами из разных стран есть контакт, мы общаемся. Они говорят, что если так дальше пойдет, то не столько дело в том, что конкуренцию не составляем, а что есть проблемы со спонсорами, с телевизионными показами. Народ не смотрит. Им неинтересно. Это логично. Всегда интересно смотреть, когда есть конкуренция. Почему наш футбол активно народ не смотрит, а смотрит английскую премьер-лигу, немецкий или итальянский чемпионаты? Потому что там интереснее. Там больше конкуренция. А у нас все ясно: «Зенит» — и все.

— Вы футбол смотрите?

— Редко, но смотрю. Кроме чемпионата Европы и чемпионата мира. Мне кажется, что эти два соревнования смотрит весь мир.

— А как же с внуком за «Спартак» поболеть?

— В этом году у меня не было возможности посмотреть. Как-нибудь сходим. Они ходят периодически на стадион, — сказала Вяльбе «СЭ».

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Футбол
Сборная России по лыжным гонкам
ФК Зенит
Елена Вяльбе
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