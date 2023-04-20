Вяльбе: «25 февраля прошлого года у всех были розовые очки. Сейчас они сняты»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» поделилась мнением, каким будет возвращение российских спортсменов на международную арену.

— Каким, на ваш взгляд, будет наше возвращение? Примут ли россиян соперники? Будет ли Большунов звать Клебо на важные мероприятия, как в свое время звал на свадьбу?

— Думаю, что мир уже не будет таким, как был. Но что со стороны всех спортсменов будет какая-то жуткая агрессия или бойкот, когда никто не разговаривает и руку не жмет, я почему-то в это не верю. А к тому времени, когда закончится СВО, мир сильно поменяется. Может быть, наоборот все — будут еще сильно просить, чтобы мы вернулись и извиняться перед нами?

— Насколько скоро это будет, на ваш взгляд?

— Я не думаю об этом. Хочется, как каждому человеку, чтобы поскорее это все закончилось. Это понятно. Но все не так просто, как мы думали 25 февраля прошлого года. Тогда у всех, мне кажется, были розовые очки. Сейчас они сняты. Все понимают, что не так просто, как мы бы хотели. Хотя мы вообще никак не хотели.

— Сейчас допустили фехтовальщиков, но по факту они выступать не могут. Как думаете, в FIS будет подобный сценарий? Возможно ли наше выступление на международной арене до окончания СВО?

— Помните, как была лазейка, когда мы поехали на Олимпиаду в Корею без флага и гимна? Для того чтобы никто не успел в суде ничего отсудить, как было с Ефимовой (на летних Играх в Рио-2016), они придумали, что есть некое приглашение. Если оно к тебе не пришло, то ты уже сделать ничего не можешь. Как на свадьбу. Жалко, что я не татарка. А то могла бы приехать. Татары без приглашения ездят. Очень люблю татар, но не знаю, почему про них такая байка ходит. А что касается сейчас, то это тоже некая лазейка. Мы же позвали, ребят!

Мы же вам двери открыли! Но извините меня, если будут какие-то документы, которые надо будет подписать, в которых будет написано про отношение к СВО, или начнут проверять, находится ли человек в ЦСКА или «Динамо»... У нас «Локомотива» нет. «Трудовых резервов» нет. «Буревестника» нет. У нас есть только ЦСКА и «Динамо». Все. Значит, все наши спортсмены не имеют права приехать на международные соревнования. Я слышала, что кто-то говорил, что они могут уволиться из этих структур. Я точно знаю, что наши спортсмены из-за этого не будут увольняться. Просто это какая-то дикость, — сказала Вяльбе «СЭ».