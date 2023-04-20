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Сегодня, 09:15

Вяльбе про отстранение российских спортсменов: «Думаете, одним годом обойдется?»

Вяльбе рассказала, что теряют российские спортсмены от отстранения от международных стартов
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Елена Вяльбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала «СЭ», что теряют наши спортсмены от отстранения от международных соревнований.

— Кто, на ваш взгляд, теряет больше от отстранения: они без нас или мы без них?

— Конечно, мы теряем больше. В первую очередь каждому спортсмену сложно найти в себе силы, чтобы потихоньку не начать сдаваться. Безусловно, каждый спортсмен тренируется, чтобы выступать на мировой арене. Без реальной конкуренции... Хотя нам в этом году очень сильно повезло, потому что была хорошая конкуренция. Несмотря на то, что Серега готовился не так к этому сезону. Просто Устюгов бегал не все гонки, как делал Саша. Тем не менее он давал хороший бой, что некогда было сидеть лидеру на завалинке. Хотя это не в Сашином стиле. У девчонок жаль, что Степанова не смогла до конца сезона побороться так, как способна. Конечно, когда есть даже между двумя спортсменами конкуренция, она движет людей вперед.

И, конечно, материальная сторона. То, что мы платим лидерам здесь и что им платят там, — это небо и земля.

— Повезет ли так еще на один год, что сохранится такая конкуренция?

— Конкуренция сохранится. А вы думаете, что все одним годом обойдется?

— Вы просто сказали, что в этом году повезло. Будет ли что-то подобное в следующем?

— Я бы очень хотела, чтобы Денис Спицов откуда-то достал веру в себя. Он безумно талантливый и сильный спортсмен. Надеюсь, что в следующем году переварит то, что было в этом, Иван Якимушкин. Он может тоже давать реальный бой лидерам. У нас есть спортсмены, которые могут и должны. Если у Артема Мальцева не будет столько простуд, сколько в этом году, то, думаю, он тоже тот еще орешек, — сказала Вяльбе «СЭ».

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