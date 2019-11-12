Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что ситуация с допуском российских спортсменов к Олимпиаде-2022 решится положительно. Напомним, ВАДА запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия из-за подозрений, что России манипулировала данными Московской антидопинговой лаборатории.

— Я всегда была оптимисткой и буду ей, считаю, что все должно быть хорошо. Все должно разрешиться положительным образом, — цитирует РИА Новости Вяльбе. — Кто-то должен поставить жирную точку во всей этой грязной и никому не понятной истории.

Московская лаборатория? Конечно, что-то достаточно удивительно, но, считаю, это не мое дело, есть руководители, пускай они сами разбираются. Мы-то точно понятия не имеем, что это такое, что там происходило и происходило ли вообще. Нам нужно обзавестись иммунитетом, чтобы отфильтровывать ненужное, потому что нелегко прошли последние годы, много сил, нервов потрачено. Каждый должен заниматься своим делом.