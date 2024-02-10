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10 февраля, 11:27

Егор Сорин: «Результат Устюгова закономерен. Чудес не бывает»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер Егор Сорин прокомментировал выступление олимпийского чемпиона Сергея Устюгова в спринте на Спартакиаде сильнейших 2024 в Тюмени. Устюгов в финале занял шестое место.

— Сергей Устюгов еще номинально в вашей группе?

— Формально — да, в моей группе. Но работает по своей программе. Мы ему только организационно может помочь.

— Что скажете о его результате в спринте на Спартакиаде?

— Он закономерен. Чудес не бывает. Спортсмен пропустил весь сезон. Для него это фактически первые старты. Было бы удивительно, если бы он с первого старта начал навязывать конкуренцию сильнейшим спортсменам. Шестое место в спринте — это предел для него в данный момент. Возможно, в дальнейших гонках будет разгоняться еще. Очень надеюсь, что на чемпионате России увидим Сергея в лучших кондициях, — сказал Сорин «СЭ».

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
Егор Сорин
Сергей Устюгов
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