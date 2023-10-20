Зайцева — о смерти Резцовой: «Я равнялась на нее в молодости, очень печальная новость»

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева в комментарии для «СЭ» отреагировала на смерть олимпийской чемпионки по биатлону и лыжам Анфисы Резцовой.

«Очень печальная новость. Соболезную родным и близким. Тяжело терять своих родных, особенно мам. Я ее знаю с детства. Знала ее как профессиональную спортсменку и в молодости равнялась на нее. Пересекалась с ней и с ее детьми. Это хорошая семья. Она была очень целеустремленной и трудолюбивой спортсменкой. Она оставила след, мы все будем ее помнить. На нее будут равняться. Это был хороший человек. Жаль, что она ушла», — сказал Зайцева «СЭ».

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988. В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 году.