Черезов о смерти Резцовой: «Жалко, что в таком раннем возрасте уходят легенды спорта»

Двукратный призер Олимпиады по биатлону Иван Черезов в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой.

«Очень жалко, что в таком раннем возрасте уходят легенды спорта. Анфиса Резцова, безусловно, была легендой, невероятно талантливым человеком. Выступая и в лыжных гонках и в биатлоне, она везде добивалась высоких результатов и больших побед. Сейчас остается только пожелать сил родным и близким», — сказал Черезов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софье Грецкой.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988. В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 годах.