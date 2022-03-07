Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на критику президента Норвежской лыжной ассоциации Ресте, который осудил россиянина Александра Большунова за фото в советской форме.

«Они перегибают! Я бы на них в суд подала. Это что за беспредел? Пускай Саша подает в суд. Еще запретите дышать нам. Позорище!» — сказала Резцова «СЭ».

Ранее, 7 марта, 25-летний российский спортсмен опубликовал у себя на странице в Instagram фотографии из музея в Демино, где ему дали примерить форму советских лыжников.