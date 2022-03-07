«Пускай Саша подает в суд. Что за беспредел?» Резцова — о реакции норвежцев на фото Большунова в ретроформе
Резцова призвала Большунова подать в суд на президента Норвежской лыжной ассоциации
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на критику президента Норвежской лыжной ассоциации Ресте, который осудил россиянина Александра Большунова за фото в советской форме.
«Они перегибают! Я бы на них в суд подала. Это что за беспредел? Пускай Саша подает в суд. Еще запретите дышать нам. Позорище!» — сказала Резцова «СЭ».
Ранее, 7 марта, 25-летний российский спортсмен опубликовал у себя на странице в Instagram фотографии из музея в Демино, где ему дали примерить форму советских лыжников.
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