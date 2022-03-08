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«Грустно, что он видит происходящее в таком ключе». Голберг отреагировал на критику Большунова

Норвежский лыжник Пол Голберг заявил, что ему грустно из-за критики Большунова
Роман Шишов
Корреспондент

Норвежский лыжник Пол Голберг отреагировал на критику со стороны трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Грустно, что он видит происходящее в таком ключе. Я к Большунову испытываю только уважение, как к спортсмену», — приводит РИА Новости слова лыжника со ссылкой на NRK.

Большунов раскритиковал поведение представителей Норвегии, заявив, что те начали негативно отзываться о российских лыжниках на этапе Кубка мира.

Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) сперва разрешила россиянам участвовать в международных соревнованиях. Однако затем сначала лишила Россию права на проведение Финала Кубка мира в Тюмени, а затем решила не допускать к участию в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220308/bolshunov-1777122854.html
Александр Большунов
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