«Грустно, что он видит происходящее в таком ключе». Голберг отреагировал на критику Большунова

Норвежский лыжник Пол Голберг отреагировал на критику со стороны трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Грустно, что он видит происходящее в таком ключе. Я к Большунову испытываю только уважение, как к спортсмену», — приводит РИА Новости слова лыжника со ссылкой на NRK.

Большунов раскритиковал поведение представителей Норвегии, заявив, что те начали негативно отзываться о российских лыжниках на этапе Кубка мира.

Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) сперва разрешила россиянам участвовать в международных соревнованиях. Однако затем сначала лишила Россию права на проведение Финала Кубка мира в Тюмени, а затем решила не допускать к участию в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии.