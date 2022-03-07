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«В своем глазу они и бревна не заметят». Васильев ответил президенту лыжной ассоциации Норвегии

Васильев ответил на критику президента лыжной ассоциации Норвегии за фото Большунова
Микеле Антонов

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал реакцию президента Норвежской лыжной ассоциации Эрика Ресте на пост в Instagram российского лыжника Александра Большунова.

«Ему лучше озаботиться тем, как бы спортсменам использовать меньше запрещенных препаратов. Это всего лишь музей. Как известно, в таких местах бывают экспонаты абсолютно разных эпох. То, что Большунов надел экипировку сборной СССР, вообще ничего не значит. Ему просто было интересно, как выглядело снаряжение в ту эпоху. Это было бы любому человеку интересно. У норвежцев в принципе паранойя, поэтому и такие высказывания. Они придерживаются тактики: лучшая защита — это нападение. В своем глазу они и бревна не заметят. Подозреваю, что и тренеры с руководством в Норвегии сидят на запрещенных препаратах, раз они видят подвох в таких фотографиях», — сказал Васильев «СЭ».

Ранее, 7 марта, глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте заявил, что фото 25-летнего российского лыжника в ретроформе неуместна.

Александр Большунов
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