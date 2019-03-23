Дидрик Тонсет: "Харви крикнул: "Поехали!", когда у Большунова сломалась палка"

Норвежский лыжник Дидрик Тонсет заявил, что не причастен к инциденту с поломкой палки у Александра Большунова во время масс-старта на этапе Кубка мира в Канаде. За 1,5 километра до финиша канадец Алекса Харви выскочил у россиянина из-за спины и зацепил его правую палку во время своего маневра.

- Я ничего не сделал, но услышал крик Харви: "Поехали!", поэтому сделал так, как он посоветовал, - приводит слова Тонсета Abcnyheter.

В итоге Харви стал вторым, Тонсет - третьим, а Большунов - седьмым. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.

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