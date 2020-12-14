Девятьяров: «Клебо и его партнеры кусают локти из-за отказа ехать на Кубок мира»

Олимпийский чемпион-1988 Михаил Девятьяров, поработавший тренером сборной России по лыжным гонкам, в интервью «СЭ» прокомментировал отказ сборной Норвегии от предновогодних этапов Кубка мира.

— Без скандинавов этапы Кубок мира по лыжным гонкам потеряли зрелищность?

— В какой-то степени да, но ценность побед наших спортсменов не упала. Даже если бы приехали норвежцы, шведы и финны, российские лыжники в любом случае бы боролись за медали, работали бы на максимуме. Думаю, что сейчас те же норвежцы серьезно задумаются, правильно ли они поступили. Мне кажется, что Клебо и его партнеры кусают локти, что их федерация решила не ехать на предновогодние этапы. Все-таки норвежская делегация продолжает выступать на этапах Кубка мира по биатлону, лыжному двоеборью и прыжках с трамплина. Плюс мотив лыжников отказаться от международных стартов лично мне не совсем понятен (официально решение пропустить ближайшие этапы КМ скандинавские сборные объясняют тем, что в Руке два дня на стадионе находился российский двоеборец Эрнест Яхин, зараженный коронавирусом. — «СЭ»).

— Если норвежцы не приедут на «Тур де Ски», то Александр Большунов выиграет в одну калитку?

— Скорее всего, так и будет, но хотелось бы, чтобы Саша и другие наши лыжники соревновались с сильнейшими. Думаю, что FIS и норвежская федерация лыжных гонок найдут компромисс, придут к единому мнению. Поверьте, норвежцам тоже не интересно соревноваться между собой. Клебо уже пожаловался, что скучает без Кубка мира, сейчас и другие члены сборной Норвегии должны последовать его примеру. Все-таки для них это и заработок, и престиж. Для чего они пахали всю предсезонку? Наверное, не для того, чтобы сидеть дома. (Тимур Ганеев)