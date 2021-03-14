Максим Вылегжанин: «У Большунова сейчас нет конкурентов»

Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин прокомментировал «СЭ» итоги Кубка мира по лыжным гонкам.

«Очень здорово, что Юля Ступак сегодня завоевала бронзу, а Саша Большунов выиграл кубок. Большунов показал, что он очень силен. Понятно, что все гонки не выиграешь, но у него нет конкурентов на гонках. На чемпионате мира было видно, что только Клебо может составить конкуренцию Большунову», — сказал Вылегжанин «СЭ».

Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира-2020/21.

(Константин Колмаков)