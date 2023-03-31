Червоткин рассказал, как часто думает на тему допуска россиян к международным стартам

Лыжник Алексей Червоткин ответил на вопрос, как часто он думает на тему возможного допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Задают такие вопросы постоянно. Но не скажу, что держу это в голове. Допустят — будет очень круто. Скорее всего, окажусь вне игры, потому что офицер российской армии. Мне кажется, нет смысла переживать, пока все это напрямую нас не коснется. Случится, значит, так тому и быть», — приводит слова Червоткина RT.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.