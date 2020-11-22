Черноусов пока не может дебютировать за сборную Швейцарии

Дебют бронзового призера сочинской Олимпиады Ильи Черноусова за сборную Швейцарии откладывается. Российский лыжник еще не получил гражданство этой страны, сообщает ТАСС.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) в мае разрешила Черноусову выступать за сборную Швейцарии, однако процесс предоставления ему гражданства страны до сих пор не завершен. Спортсмен, которому 7 августа исполнилось 34 года, подтвердил желание выступать за новую сборную, в его планах — попасть в состав швейцарской команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Первый в новом сезоне этап Кубка мира стартует 27 ноября в Финляндии.