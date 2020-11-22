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Черноусов пока не может дебютировать за сборную Швейцарии

13:12
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Дебют бронзового призера сочинской Олимпиады Ильи Черноусова за сборную Швейцарии откладывается. Российский лыжник еще не получил гражданство этой страны, сообщает ТАСС.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) в мае разрешила Черноусову выступать за сборную Швейцарии, однако процесс предоставления ему гражданства страны до сих пор не завершен. Спортсмен, которому 7 августа исполнилось 34 года, подтвердил желание выступать за новую сборную, в его планах — попасть в состав швейцарской команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Первый в новом сезоне этап Кубка мира стартует 27 ноября в Финляндии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10068057

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