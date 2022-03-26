Чемпион мира по лыжным гонкам Максим Вылегжанин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Александра Терентьева в спринте свободным стилем на чемпионате России в Сыктывкаре.

«В развеске нет никакой сенсации. Тереньтев и Большунов всегда бегают близко друг к другу всю дистанцию, поэтому результат ожидаем. Победа Тереньтева поможет ему прогрессировать. Любая победа помогает — ты утверждаешься в своем результате, понимаешь, что находишься на правильном пути. И не важно, какие это соревнования — Кубок мира или чемпионат России», — сказал Вылегжанин «СЭ».

В финальном забеге спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты и 27,9 секунды. 22-летний лыжник впервые в карьере стал чемпионом страны.

Вторым финишировал Александр Большунов, проигравший Терентьеву 0,4 секунды. Бронза — у Дениса Филимонова, уступившего победителю 0,5 секунды.