Резцова: «Не понимаю тех, кто критикует Большунова? Что это такое?»

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу Александра Терентьева в спринте на чемпионате России в Сыктывкаре.

Александр Большунов финишировал вторым. Он проиграл Терентьеву 0,4 секунды.

«Мне все равно на результат! И я не хочу ругать Большунова, он красавец. А еще я не понимаю тех, кто его сейчас критикует. Что это такое? Он прославляет наш российский спорт. А Терентьева с победой!», — сказала Резцова «СЭ».

Бронза — у Дениса Филимонова, уступившего победителю 0,5 секунды.