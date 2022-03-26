Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 15:16

Резцова: «Не понимаю тех, кто критикует Большунова? Что это такое?»

Резцова поздравила Терентьева с победой в спринте на чемпионате России
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу Александра Терентьева в спринте на чемпионате России в Сыктывкаре.

Александр Большунов финишировал вторым. Он проиграл Терентьеву 0,4 секунды.

«Мне все равно на результат! И я не хочу ругать Большунова, он красавец. А еще я не понимаю тех, кто его сейчас критикует. Что это такое? Он прославляет наш российский спорт. А Терентьева с победой!», — сказала Резцова «СЭ».

Бронза — у Дениса Филимонова, уступившего победителю 0,5 секунды.

Александр Большунов
Александр Терентьев
Анфиса Резцова
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Аскаров не заметит соперника, а Борщев еще раз влюбит в себя Уайта. Прогнозы на турнир UFC Fight Night 205
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бородавко: «Не нужно строго судить второе место Большунова, он не показал свой максимум»

«Победа Тереньтева поможет ему прогрессировать». Вылегжанин — о результатах спринта на чемпионате России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости