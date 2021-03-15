Чемпион мира Кершоу объяснил, почему не будет рьяно поддерживать Большунова в гонках

Бывший канадский лыжник Девон Кершоу 15 марта в подкасте FasterSkier высказал свое мнение о российском лыжнике Александре Большунове.

«Большунов — это представитель другой культуры, в Норвегии к таким не привыкли. Тем более, он сейчас единственный, кто может собрать вокруг себя группу скандинавов, приехать вместе к финишу, и там со семи разобраться. Но меня смущает одна деталь в его карьере. Это роль тренера — Юрия Бородавко, который скандально известен как раз из-за допинговых проблем российского спорта. Это единственный фактор, который мне мешает рьяно поддерживать русского», — отметил Кершоу.

Девон Кершоу — чемпион мира-2011 в командном спринте, участник четырех Олимпиад.

Александр Большунов — чемпион мира-2021 в скиатлоне и обладатель Большого хрустального глобуса в нынешнем сезоне.