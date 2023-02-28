Степанова заняла первое место в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах»

Российская лыжница Вероника Степанова заняла первое место в женской разделке на 10 км на «Чемпионских высотах» в Малиновке.

Второй стала Наталья Непряева, отставшая от лидера на 24,6 секунды. Тройку лидеров замкнула Анастасия Кулешова.

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». 10 км, свободный стиль. Женщины

1. Вероника Степанова (Камчатский край) — 28.24,6

2. Наталья Непряева (Архангельская область) — отставание 24,6 секунды

3. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +35,8