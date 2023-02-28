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Сегодня, 12:04

Степанова заняла первое место в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах»

Виктория Кравченко
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Вероника Степанова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская лыжница Вероника Степанова заняла первое место в женской разделке на 10 км на «Чемпионских высотах» в Малиновке.

Второй стала Наталья Непряева, отставшая от лидера на 24,6 секунды. Тройку лидеров замкнула Анастасия Кулешова.

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». 10 км, свободный стиль. Женщины

1. Вероника Степанова (Камчатский край) — 28.24,6
2. Наталья Непряева (Архангельская область) — отставание 24,6 секунды
3. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +35,8

Вероника Степанова
Наталья Непряева
3
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