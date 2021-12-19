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Бородавко оценил выступление россиянок в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене

14:52
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление россиянок Христины Мацокиной и Натальи Непряевой в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

«Обидно, — приводит слова Бородавко «Чемпионат». — Счастье было так близко. Непряева смогла показать очень хорошую скорость и все возможности, которые от нее ожидали в первый день. К сожалению, четыре секунды проигрыша, с которым Наталья уходила со старта, не позволили ей бороться за медали на такой короткой дистанции. Такой проигрыш не отыгрывается».

Тренер выразил надежду, что прошедшая гонка станет мотивацией показывать себя в дальнейшем.

«Трудно сказать, почему не получилось у Христины. Возможно, были какие-то проблемы с лыжами, какой-то сбой. Трасса тоже находится не в самом лучше состоянии», — сказал он.

Напомним, что российская команда, которую представляли Мацокина и Непряева, заняла пятое место. Победу одержала сборная Швеции.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/skiing/news-4550503-borodavko-obyasnil-neudachu-nepryaevoj-i-macokinoj-v-komandnom-sprinte.html

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Карен Саркисян все материалы автора
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