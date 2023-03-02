Сборная Санкт-Петербурга выиграла женскую эстафету на «Чемпионских высотах»
Сборная Санкт-Петербурга победила в женской эстафете на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.
В составе команды учувствовали: Диана Соболева, Анастасия Фалеева, Рада Тарасенко и Евгения Крупицкая.
Второе место заняла сборная Республики Татарстан-1 (Ольга Сергеева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина, Лариса Рясина). Третьей стала команда Москвы (Екатерина Евтягина, Анастасия Прокофьева, Арина Каличева, Елизавета Шалабода).
Лыжные гонки
«Чемпионские высоты»
Малиновка
Женщины
Эстафета, 4х5 км
1. Санкт-Петербург-1 (Диана Соболева, Анастасия Фалеева, Рада Тарасенко, Евгения Крупицкая) — 1:00.34,4
2. Республика Татарстан-1 (Ольга Сергеева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина, Лариса Рясина) +10,0
3. Москва (Екатерина Евтягина, Анастасия Прокофьева, Арина Каличева, Елизавета Шалабода) +15,3
4. Тюменская область (Анна Хоботова, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина, Анна Грухвина) +43,0
5. Республика Татарстан-2 (Алеся Рушенцева, Дарья Непряева, Ольга Жолудева, Христина Мацокина) +1.05,8