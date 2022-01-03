Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» прокомментировала результаты мужского масс-старта классическим стилем на 15 километров на Кубке мира по лыжным гонкам в рамках многодневки «Тур де Ски».

«Всегда радуемся хорошим результатам, подиумам. Была тактическая ошибка сегодня — после промежуточного финиша Клебо отъехал с Нисканеном, а догнать потом их было очень трудно. Я думаю, при другом раскладе мы бы увидели борьбу. Клебо является лидером Кубка мира. Результаты, которые он показывает, они удивляют. Для нас это не самые лучшие известия», — сказал Бородавко «СЭ».

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал финн Ийво Нисканен. Третье место занял россиянин Алексей Червоткин. Его соотечественники Денис Спицов и Александр Большунов пришли к финишу, соответственно, четвертым и пятым.