Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировала результаты мужского масс-старта классическим стилем на 15 километров на Кубке мира по лыжным гонкам в рамках многодневки «Тур де Ски».

«Хочу сказать, что Клебо творит чудеса. Он теперь уже стал ярко выраженным и дистанционщиком тоже. Остается только за него порадоваться. Каждый раз они вводят какие-то ключи, чтобы быть лучшими. Что это за ключи, я не знаю. За Червоткина очень рад. Он образец огромного трудолюбия. Хорошо, что наши все были очень близко. Мы видели и Червоткина, и Спицова, и Большунова. Но в то же время преимущество норвежца на 15-ти километрах настораживает. За Червоткина рад персонально. Для Большунова пятое место — огорчение, как мы знаем», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев считает, что перед Олимпиадой спортсменов ждет непростая подготовка.

«Очень надеюсь, что ребята выйдут на пик к Олимпиаде. Мы должны понимать, что на Олимпиаде выиграть золото лыжникам будет очень трудно. Я согласен с тем, что в планах одна золотая медаль. На большее рассчитывать тяжело. Все решат подготовительные моменты и нюансы, которых будет предостаточно на высоте. Например, мороз и подготовка лыж, особенности восприятия организма и специфический снег. Очень будет сложно», — добавил Губерниев «СЭ».