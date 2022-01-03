Вылегжанин не считает неожиданностью третье место Червоткина в масс-старте на «Тур де Ски»

Трехкратный призер Олимпийских игр в Сочи Максим Вылегжанин в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты российских лыжников в мужском масс-старте классическим стилем на 15 километров на Кубке мира по лыжным гонкам в рамках многодневки «Тур де Ски».

«Червоткин хорошо себя проявлял. Какой-то неожиданности в таких результатах нет. Была хорошая борьба. Понятно, что Клебо на финише хорош. Результат Большунова? Две минуты проигрывать, конечно, очень много. Отыграть такой отрыв будет сложно. У него не совсем хорошая форма. Ему нужно набирать, впереди еще будут старты. Было много коротких гонок, масс-стартов. Думаю, это на руку Клебо, спринты — его конек. Все надеются, что не только Большунов, но и Устюгов, Червоткин, Якимушкин наберут лучшую форму», — сказал Вылегжанин «СЭ».

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал финн Иво Нисканен. Третье место занял россиянин Алексей Червоткин. Его соотечественники Денис Спицов и Александр Большунов пришли к финишу, соответственно, четвертым и пятым.