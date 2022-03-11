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Сегодня, 16:39

Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира сезона-2021/22

Российский лыжник Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира
Иван Шитик
Корреспондент

Россиянин Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2021/22.

Победу с солидным преимуществом одержал норвежец Йоханнес Клебо, который набрал 1375 очков. У Большунова 878 очков за сезон. Оба лыжника по разным причинам пропускают заключительный этап Кубка мира в шведском Фалуне.

До конца сезона осталось одно личное соревнование — в субботу состоятся гонки с раздельного старта свободным стилем. Идущий третий в общем зачете финн Ийво Нисканен (718 очков) даже в случае победы не сможет перегнать в общем зачете Большунова.

Напомним, что сезон должен был завершиться этапом в Тюмени. Но российский этап Кубка мира был отменен.

Александр Большунов
Йиво Нисканен
Йоханнес Клебо
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