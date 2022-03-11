Француз Жув выиграл классический спринт на этапе Кубка мира в Фалуне

Французский лыжник Ришар Жув 11 марта выиграл классический спринт на этапе Кубка мира в Фалуне.

Второй результат показал Йони Мяки из Финляндии. Тройку призеров замкнул еще один француз — Люка Шанава.

Ранее прошел финал в спринте у женщин. Победительницей стала шведская лыжница Юнна Сундлинг.

Напомним, что сборная России отстранена от участия в соревнованиях.

Лыжные гонки

Фалун (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Спринт (К)

Финал

1. Ришар Жув (Франция) — 3.03,62

2. Йони Мяки (Финляндия) — отставание 0,49

3. Люка Шанава (Франция) — 0,52

4. Сиверт Виг (Норвегия) — 1,41

5. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2,06

6. Ларс Агнар Хьельмесет (Норвегия) — 13,18