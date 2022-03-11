Француз Жув выиграл классический спринт на этапе Кубка мира в Фалуне
Французский лыжник Ришар Жув 11 марта выиграл классический спринт на этапе Кубка мира в Фалуне.
Второй результат показал Йони Мяки из Финляндии. Тройку призеров замкнул еще один француз — Люка Шанава.
Ранее прошел финал в спринте у женщин. Победительницей стала шведская лыжница Юнна Сундлинг.
Напомним, что сборная России отстранена от участия в соревнованиях.
Лыжные гонки
Фалун (Швеция)
Кубок мира
Мужчины
Спринт (К)
Финал
1. Ришар Жув (Франция) — 3.03,62
2. Йони Мяки (Финляндия) — отставание 0,49
3. Люка Шанава (Франция) — 0,52
4. Сиверт Виг (Норвегия) — 1,41
5. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2,06
6. Ларс Агнар Хьельмесет (Норвегия) — 13,18
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