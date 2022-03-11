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Сегодня, 17:30

Француз Жув завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачете спринта

Иван Шитик
Корреспондент

Француз Ришар Жув победил в спринте классическим стилем на заключительном в сезоне этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Таким образом, Жув впервые стал победителем спринтерского зачета Кубка мира.

По итогам сезона Жув набрал 568 очков, опередив норвежца Йоханнеса Клебо (562), который пропускает последний этап Кубка мира.

Лучшим из российских лыжников стал Александр Терентьев (292), занявший итоговое шестое место. Глеб Ретивых (212) занял девятое место. Александр Большунов стал 15-м (140).

Александр Большунов
Александр Терентьев
Глеб Ретивых
Йоханнес Клебо
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