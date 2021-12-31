Большунов занял второе место в масс-старте на «Тур де Ски» в день рождения, Клебо выиграл гонку

На втором этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе 31 декабря прошел мужской масс-старт на 15 километров свободным стилем. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, который оторвался от соперников на последнем круге.

Вторым к финишу пришел российский лыжник Александр Большунов. Отметим, что 31 декабря Большунов отмечает день рождения.