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Большунов рассказал о победе в гонке преследования на этапе Кубка мира в сильный мороз

15:25
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Руке. Старт прошел после сильного похолодания в Руке (Финляндия).

Все медали гонки забрали российские лыжники. Второе место занял Сергей Устюгов, третья позиция — у Артема Мальцева.

«Сегодня непростая гонка, потому что с самого утра было непонятно, состоится она или нет. Но я для себя поставил задачу и понимал, что гонка должна пройти. Делал все, как обычно, и рад, что гонка состоялась. Единственное, все-таки на старте были небольшие проблемы, когда табло перестало работать», — сказал Большунов в телеинтервью организаторам.

Отметим, сборная Норвегии снялась с гонки из-за сильного мороза.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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