Депутат Госдумы РФ, Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала результаты мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в финской Руке.

«Ребята молодцы, победили в такой мороз. Удивительно, что норвежцы снялись, у них не менее холодно, чем у нас. У них же астмы! Если эти астмы настоящие, то для здоровья это вредно. Но астма бывает разная, там противопоказания различаются. Они, видимо, не хотели рисковать, а организаторы не пошли навстречу. Если все остальные лыжники пробежали, не вижу никаких проблем для участия. А Сашу Большунова я поздравляю с победой! У него была травма, все переживали за его результат. Он в хорошей форме и насколько я видела, настроен оптимистично», — сказала Журова «СЭ».

Весь пьедестал заняли российские лыжники: на втором месте Сергей Устюгов, третьим стал Артем Мальцев. Сборная Норвегии снялась в полном составе из-за мороза.