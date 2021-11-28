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В Госдуме отреагировали на снятие норвежских лыжников с гонки Кубка мира

15:25
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на снятие норвежских лыжников с этапа Кубка мира в финской Руке.

«А на что норвежцы рассчитывали? Они хотят, чтобы было +20? Сейчас норвежцы просто не готовы конкурировать с нашими ребятами. Поэтому, поняли, что лучше придумать какую-то историю, чтобы не выступать. Мне кажется, там совершенно другая многообещающая история, почему они снялись», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее женский старт перенесли из-за холодной погоды, где температура достигает минус 23 градусов. Мужской старт не стали переносить — победу в гонке преследования одержал россиянин Александр Большунов.

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Владимир Пушкарев все материалы автора
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