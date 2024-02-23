Большунов ответил Степановой, назвавшей его победы в России скучными

Трехкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов отреагировал на слова лыжницы Вероники Степановой о том, что его победы скучные.

Он рассказал, что многие писали и извинялись за ее слова. Многие выражали возмущение тем, что ей позволили давать комментарий.

«Извинений за ее работу было очень много. Настолько, что мне стало интересно, да что же она сказала, пересмотреть, что ли? Но я подумал, что не стоит тратить эмоции на человека, который мне совершенно не интересен. Ну, было и прошло мимо меня», — сказал Большунов «Чемпионата».

Он добавил, что его слова Степановой ничуть не задевают.

Сегодня, 23 февраля, Большунов и Степанова стали победителями в своих гонках в «Гонке Легкова».

Биография Вероники Степановой: жизнь и спортивная карьера лыжницы с Камчатки