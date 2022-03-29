Большунов: «Есть спортсмены, у которых больше медалей, чем у меня»

Многократный олимпийский чемпион Александр Большунов в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о своих дальнейших целях, отметив, что страничку Олимпиады в Пекине нужно перевернуть.

— Наконец-то золото появилось. Его хотелось завоевать еще раньше, — отметил Большунов. — Только в этом году получилось это сделать. Причем не одно золото, а сразу три. Еще серебро бронзу. Это большое достижение, и я достиг этой высшей точки в спорте, к которой стремятся все спортсмены и ради этого тренируются.

Надеюсь это станет отправной точкой к следующим целям и медалям.

— Когда вы выиграли первое золото в Пекине, чуть не разломали пьедестал, по ощущениям это было похоже на самый первый детский пьедестал?

— Я даже и не помню первый, но в любом случае это нельзя сравнивать, это совсем другое. Олимпийские игры, золото, победный финиш — меня разрывало от эмоций. Очень много их потратил. На следующий день надо было от этого отдохнуть.

— Было ощущение, что вы не на планете Земля?

— Но не в космосе (смеется). Когда выигрываешь золотую медаль, то на следующие день ты должен со свежей головой и новыми целями идти дальше. Если ты остановишься на этой медали и начинаешь жить только этим днем, то нужно заканчивать со спортом, потому что дальше нормального результата не будет.

Гонка прошла, медаль есть — теперь страничку нужно переворачивать.

— Какие дальше цель, ведь выше только космос?

— В космосе я еще не был.

— У вас недолго займет подготовка для этого.

— (смеется). Есть цели, которые достигнуты, но есть много других целей. Есть примеры спортсменов, у которых больше медалей, в том числе золотых медалей. Есть и 10-кратные и 11-кратные чемпионы. Поэтому говорят, что когда выиграл первое золото, то желают, что к этому званию добавлялись приставки двух-, трех-, пяти-, 15-, 17- (смеется).