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Сегодня, 13:40

Большунов: «Что-то новое в лыжные гонки добавить можно. Почему нет?»

Большунов заявил, что не против добавления новых дисциплин в лыжные гонки
Роман Шишов
Корреспондент
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Многократный олимпийский чемпион Александр Большунов высказал свое отношение к новым лыжным дисциплинам, которые были опробованы на последнем этапе Кубка мира.

«Лыжные гонки должны оставаться лыжными гонками. Они начинались с классического хода. Он должен оставаться ключевым, — отметил Большунов в интервью «России 24». — Думаю, 50 на 50 — конек и классика. Это правильное направление.

Не вижу правильным заменять какие-то дистанции. Но что-то новое добавить можно. Почему нет? Мне кажется, это интересно. Интересные будут эстафеты. Но пока я не могу сказать, каково это, потому что нам не удалось поучаствовать пока".

Александр Большунов
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