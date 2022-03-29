Большунов: «Что-то новое в лыжные гонки добавить можно. Почему нет?»

Большунов заявил, что не против добавления новых дисциплин в лыжные гонки

Многократный олимпийский чемпион Александр Большунов высказал свое отношение к новым лыжным дисциплинам, которые были опробованы на последнем этапе Кубка мира.

«Лыжные гонки должны оставаться лыжными гонками. Они начинались с классического хода. Он должен оставаться ключевым, — отметил Большунов в интервью «России 24». — Думаю, 50 на 50 — конек и классика. Это правильное направление.

Не вижу правильным заменять какие-то дистанции. Но что-то новое добавить можно. Почему нет? Мне кажется, это интересно. Интересные будут эстафеты. Но пока я не могу сказать, каково это, потому что нам не удалось поучаствовать пока".