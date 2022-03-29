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Сегодня, 13:10

Большунов: «Главное, чтобы дальше мы могли выступать на международной арене»

Большунов заявил, что ему важно выступать на международном уровне
Роман Шишов
Корреспондент
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Многократный олимпийский чемпион Александр Большунов отметил, что пока не обсуждал с тренером планы подготовки на следующий сезон. По его словам, подготовка в России не станет проблемой, главное — это участие в международных турнирах.

— С тренером мы пока не обсуждали подготовку. Но я понимаю, где пройдут основные сборы и какая будет выстроена направленность, — отметил Большунов в интервью «России 24». — Опыт подготовки на российских базах был два года назад. Результаты после домашней подготовки были очень хорошими. Думаю, подготовиться мы сможем. Главное, чтобы дальше мы могли выступать на международной арене и соревноваться с лучшими.

— Если этого не получится, то нужно организовывать свои чемпионаты и приглашать туда спортсменов, которые готовы приехать?

— Пока не могу ответить на этот вопрос. Конечно, лучшая тренировка — это соревнования. Мы даже на тренировках соревнуемся (смеется). Я не хочу пока думать о нехорошем продолжении соревновательной практики. Надеюсь на лучшее и на то, что ситуация в мире успокоится, что все наладится, а все планы пойдут по плану.

— Ты мог бы пропустить чемпионат России, но выступаешь. Здесь настоящая «большуновомания».

— Болельщиков с каждым годом становится все больше. На соревнования приезжают. Их стало больше на чемпионате России по сравнению с тем, что было четыре года назад.

Александр Большунов
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