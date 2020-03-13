Первый российский победитель Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов пропустит часть гонок чемпионата России. Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Большунов в субботу вернется из Канады, где должны были пройти заключительные этапы Кубка мира. Он досрочно победил в общем зачете Кубка мира после того, как сборная Норвегии в полном составе отказалась от участия в заключительных этапах турнира. Чемпионат России пройдет с 28 марта по 5 апреля в Тюмени.

— У нас на чемпионате России обязаны выступать все. Освобожден только Александр Большунов, но и он не собирается пропускать его полностью. Пока не ясно, в каких гонках он побежит, — цитирует ТАСС Вяльбе.