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Большунов пригласил Клебо на водку с тортом к своему дню рождения

19:50

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал слова норвежца Йоханнеса Клебо, который после гонки на 15 км на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе сказал, что у него нет шансов на победу в общем зачете.

— Он может приехать в наш отель к 19:00 по местному времени и попробовать торт ко дню рождения и домашнюю водку моего отца, — цитирует Большунова TV2. — Я бы на его месте не сдался. Такого не бывает. Осталось ведь четыре этапа.

31 декабря Большунов отмечает день рождения, ему исполнилось 23 года.

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