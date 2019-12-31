Большунов пригласил Клебо на водку с тортом к своему дню рождения
19:50
Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал слова норвежца Йоханнеса Клебо, который после гонки на 15 км на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе сказал, что у него нет шансов на победу в общем зачете.
— Он может приехать в наш отель к 19:00 по местному времени и попробовать торт ко дню рождения и домашнюю водку моего отца, — цитирует Большунова TV2. — Я бы на его месте не сдался. Такого не бывает. Осталось ведь четыре этапа.
31 декабря Большунов отмечает день рождения, ему исполнилось 23 года.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...