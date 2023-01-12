Большунов попросил Вяльбе «уступить очередь» во время интервью

Российский лыжник Александр Большунов подшутил над президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе в микст-зоне шестого этапа Кубка России в Сыктывкаре.

Вяльбе давала интервью об итогах мужского спринта, в этот момент в микст-зоне появился Большунов и иронично сказал: «Елена Валерьевна, моя очередь!» Глава федерации в шутку убежала от журналистов.

Большунов в классическом спринте в Сыктывкаре уступил Александру Терентьеву 0,46 секунды, став вторым.