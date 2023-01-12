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Сегодня, 15:22

Большунов попросил Вяльбе «уступить очередь» во время интервью

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский лыжник Александр Большунов подшутил над президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе в микст-зоне шестого этапа Кубка России в Сыктывкаре.

Вяльбе давала интервью об итогах мужского спринта, в этот момент в микст-зоне появился Большунов и иронично сказал: «Елена Валерьевна, моя очередь!» Глава федерации в шутку убежала от журналистов.

Большунов в классическом спринте в Сыктывкаре уступил Александру Терентьеву 0,46 секунды, став вторым.

Александр Большунов
Елена Вяльбе
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