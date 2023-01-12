Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, почему Сергей Устюгов пропустил спринт в Сыктывкаре, в котором победил Александр Терентьев.

— Сергей не собирался участвовать во всех этапах. Он исключительно готовился к чемпионату страны. У него свой план. Он на индивидуальной подготовке. Я не знаю, кто что ждал. По-моему, сегодня у ребят была прекрасная борьба. Поэтому я надеюсь, что настоящие болельщики насладились этой борьбой.

— Вы насладились сегодня?

— Я сегодня да, а вы нет?

— Мне понравилось.

— Реально классно. Была настоящая борьба до последнего практически не было понятно. У мужчин было поинтереснее. Все-таки Наташка посильнее. Сегодня Вероника не стартовала. Может быть, она бы могла. Все равно Настя большой молодец, прибавляет.