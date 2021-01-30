Большунов попал в завал по ходу гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне

Российский лыжник Александр Большунов попал в завал по ходу гонки классическим стилем на 15 км на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Во время прохождения 10-го километра дистанции британец Эндрю Масгрэйв задел другого россиянина Илью Порошкина, что спровоцировало завал в группе лидеров.

Большунов, шедший сразу за Порошкиным, упал одним из первых.