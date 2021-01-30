Большунов заявил, что ему повезло выиграть масс-старт на этапе КМ в Фалуне
16:21
Российский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями после победы в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне.
«Победить реально приятно, — сказал Большуно в эфире «Матч ТВ». — Это уже четвертый год, как я выигрываю. Очень быстрая гонка, скорости очень большие.
Падение... Мне очень повезло. Внутри выглядело все очень страшно. Задние спортсмены видели падение, и никто в меня не врезался. Повезло, что не сломал экипировку
Человек 40 надо точно было обогнать. И у меня это получилось. Но гонку была другая тактика, но она не сработала из-за падения».
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