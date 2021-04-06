Большунов: «Не знаю, как правильно: Клебо или Клэбо. Я называю Клэбо»

Российский Александр Большунов пришел на телепередачу «Вечерний Ургант» и рассказал, что не знает, как правильно произносится фамилия его главного соперника — норвежца Йоханнеса Клебо.

— История с поломанной палкой с вашим принципиальным соперником-норвежцем, я его фамилию...

— Йоханнес.

— Клебо — так правильно?

— Я не знаю, я называю Клэбо (смеется).

— 24 апреля у вас свадьба, вы пригласили Клэбо на нее.

— Да, Йоханнеса я пригласил, на награждении после скиатлона и командного спринта отдал ему приглашение. После чего он прислал мне ответ по почте, что он не сможет, потому что участвует в шоу — подписал контракт на эти числа.

— Это же какое уважение — пригласить соперника на свадьбу. Чтобы подсыпать ему...

— Нет, этот номер не прокатит (улыбается).