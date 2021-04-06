Большунов: «Не знаю, как правильно: Клебо или Клэбо. Я называю Клэбо»
Российский Александр Большунов пришел на телепередачу «Вечерний Ургант» и рассказал, что не знает, как правильно произносится фамилия его главного соперника — норвежца Йоханнеса Клебо.
— История с поломанной палкой с вашим принципиальным соперником-норвежцем, я его фамилию...
— Йоханнес.
— Клебо — так правильно?
— Я не знаю, я называю Клэбо (смеется).
— 24 апреля у вас свадьба, вы пригласили Клэбо на нее.
— Да, Йоханнеса я пригласил, на награждении после скиатлона и командного спринта отдал ему приглашение. После чего он прислал мне ответ по почте, что он не сможет, потому что участвует в шоу — подписал контракт на эти числа.
— Это же какое уважение — пригласить соперника на свадьбу. Чтобы подсыпать ему...
— Нет, этот номер не прокатит (улыбается).
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