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Большунов: «Приятно, когда за мной гонятся норвежцы. А еще лучше, когда потом отстают»

08:25
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Российский лыжник Александр Большунов в эфире шоу «Вечерний Ургант» высказался о постоянной конкуренции с норвежскими спортсменами.

«Мне все-таки приятнее, когда норвежцы за мной гонятся, а в лучшем случае — если они отстают, меня больше всего радует (улыбается)», — рассказал Большунов.

Напомним, по итогам минувшего сезона Кубка мира Александр Большунов занял первое место.

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