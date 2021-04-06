Большунов: «Приятно, когда за мной гонятся норвежцы. А еще лучше, когда потом отстают»

Российский лыжник Александр Большунов в эфире шоу «Вечерний Ургант» высказался о постоянной конкуренции с норвежскими спортсменами.

«Мне все-таки приятнее, когда норвежцы за мной гонятся, а в лучшем случае — если они отстают, меня больше всего радует (улыбается)», — рассказал Большунов.

Напомним, по итогам минувшего сезона Кубка мира Александр Большунов занял первое место.