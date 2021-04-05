Резцова считает, что Дмитрий Губерниев говорит очень много лишнего
17:58
Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала конфликт спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и главы ФЛГР Елены Вяльбе.
«Я в чужие разборки не лезу. Я слышала, что это было как-то, но сейчас я не вникаю в это. Считаю, что Губерниев — это перебор, очень много-много говорит лишнего», — сказала Резцова «СЭ».
Конфликт между Вяльбе и Губерниевым случился несколько лет назад. 28 февраля 2020-го комментатор сообщил, что помирился с главой ФЛГР и попросил у нее прощения. 8 марта Вяльбе ответила на вопрос о примирении с Губерниевым: «Он считает так? А я — по-другому».
(Артем Бухаев)
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