Большунов не прошел в полуфинал спринта на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов не попал в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), который является этапом многодневки «Тур де Ски».

Большунов шел лидером забега, однако потом норвежцы Нортуг, Гульберг и швейцарец Хедигер его обогнали. Российский лыжник стал четвертым и не смог отобраться по времени.

В полуфинал прошли российские лыжники Александр Терентьев и Глеб Ретивых.