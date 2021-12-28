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Большунов не прошел в полуфинал спринта на «Тур де Ски»

16:49
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Российский лыжник Александр Большунов не попал в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), который является этапом многодневки «Тур де Ски».

Большунов шел лидером забега, однако потом норвежцы Нортуг, Гульберг и швейцарец Хедигер его обогнали. Российский лыжник стал четвертым и не смог отобраться по времени.

В полуфинал прошли российские лыжники Александр Терентьев и Глеб Ретивых.

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Анна Горшкова все материалы автора
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