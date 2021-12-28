Большунов не прошел в полуфинал спринта на «Тур де Ски»
16:49
Российский лыжник Александр Большунов не попал в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), который является этапом многодневки «Тур де Ски».
Большунов шел лидером забега, однако потом норвежцы Нортуг, Гульберг и швейцарец Хедигер его обогнали. Российский лыжник стал четвертым и не смог отобраться по времени.
В полуфинал прошли российские лыжники Александр Терентьев и Глеб Ретивых.
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