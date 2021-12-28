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Вяльбе: «Степанова пока никто, хорошо пробежала эстафету, но это не говорит о том, что она лидер»

16:42
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Главный тренер сборной России Елена Вяльбе поделилась мнением о лыжнице Веронике Степановой.

«Не хотела бы делать из Степановой звезду, — приводит слова Вяльбе «Чемпионат». — Пока она никто, хорошо пробежала в эстафете, заняла 10-е место. Но это не говорит о том, что она лидер и все должны вокруг плясать. Произошло отравление, она не кушала в других местах. Бог распорядился, чтобы она сейчас просто потренировалась».

Ранее стало известно, что Степанова пропустит «Тур де Ски» из-за отравления. Вместо нее на турнире выступает Христина Мацокина.

20-летняя Степанова дебютировала на Кубке мира в сезоне-2021/22. На этапе турнира в Норвегии россиянка заняла первое место на последнем этапе эстафеты 4х5 км.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/skiing/news-4559801-vyalbe-ne-hotela-by-delat-iz-stepanovoj-zvezdu-poka-ona-nikto.html

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Анна Горшкова все материалы автора
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