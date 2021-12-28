Терентьев и Ретивых вышли в полуфинал спринта на «Тур де Ски»
16:53
Российские лыжники Глеб Ретивых и Александр Терентьев вышли полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), который является этапом многодневки «Тур де Ски».
Оба спортсмена заняли третьи места в своих забегах и пробились в следующий этап по времени.
Иван Якимушкин и Артем Мальцев заняли последние места в забегах. Александр Большунов мог попасть в полуфинал, но не отобрался по времени.
Ранее в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Ленцерхайде прошла россиянка Наталья Непряева.
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