Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Новости   //    Лыжные гонки

Терентьев и Ретивых вышли в полуфинал спринта на «Тур де Ски»

16:53
Глеб Ретивых. Фото AFP
Глеб Ретивых. Фото AFP
Теги:

Российские лыжники Глеб Ретивых и Александр Терентьев вышли полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), который является этапом многодневки «Тур де Ски».

Оба спортсмена заняли третьи места в своих забегах и пробились в следующий этап по времени.

Иван Якимушкин и Артем Мальцев заняли последние места в забегах. Александр Большунов мог попасть в полуфинал, но не отобрался по времени.

Ранее в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Ленцерхайде прошла россиянка Наталья Непряева.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора
Читайте также
10 продуктов, которые надо есть зимой. Советы ученых и ассоциаций по питанию
Нарколог назвал лучшую закуску для спиртного
0
Реклама