Большунов и Терентьев не сумели выйти в финал спринта на этапе «Тур де Ски»

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев не смогли пройти в финал спринтерской гонки классическим стилем в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски» в немецком Обертсдорфе.

Терентьев шел в двойке сильнейших, но упал перед финишем. Большунов занял третье место, Глеб Ретивых стал шестым.

В финал вышли Йоханнес Клебо (Норвегия), Пол Голберг (Норвегия), Эрик Вальнес (Норвегия), Эвен Нортуг (Норвегия), Франческо де Фабиани (Италия) и Калле Хальфварссон (Швеция).