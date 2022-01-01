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Большунов и Терентьев не сумели выйти в финал спринта на этапе «Тур де Ски»

15:23
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Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев не смогли пройти в финал спринтерской гонки классическим стилем в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски» в немецком Обертсдорфе.

Терентьев шел в двойке сильнейших, но упал перед финишем. Большунов занял третье место, Глеб Ретивых стал шестым.

В финал вышли Йоханнес Клебо (Норвегия), Пол Голберг (Норвегия), Эрик Вальнес (Норвегия), Эвен Нортуг (Норвегия), Франческо де Фабиани (Италия) и Калле Хальфварссон (Швеция).

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Сергей Разин все материалы автора
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