Непряева выиграла спринт классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе
15:25
Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей в спринте классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски».
Непряева показала результат 2:36.41. На втором месте шведка Юханна Хагстрем, замкнула тройка призерок Йоанна Матинтало из Финляндии. Россиянка Татьяна Сорина финишировала шестой.
Лыжные гонки
Оберстдорф (Германия)
Кубок мира
Тур де Ски
Женщины
Спринт (К)
Финал
1. Наталья Непряева (Россия) — 2:36.41
2. Юханна Хагстрем (Швеция) — +0.32
3. Йоанна Матинтало (Финляндия) — +0.86
4. Анамария Лампич (Словения) — +1.29
5. Матильда Мюрвольд (Норвегия) — +4.22
6. Татьяна Сорина (Россия) — +7.53
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