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Терентьев упал в борьбе с Клебо в спринте на «Тур де Ски»

15:21
Момент падения Александра Терентьева.
Момент падения Александра Терентьева.
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Российский лыжник Александр Терентьев в полуфинале спринта классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия) упал в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо и выбыл из числа претендентов за выход в финал.

Россиянин и норвежец оказались на одной лыжне при перестроении. При этом этом Клебо оказался впереди, а Терентьев при контакте лыжи с пяткой соперника потерял равновесие и рухнул на снег.

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Сергей Разин все материалы автора
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