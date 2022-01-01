Терентьев упал в борьбе с Клебо в спринте на «Тур де Ски»
15:21
Российский лыжник Александр Терентьев в полуфинале спринта классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия) упал в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо и выбыл из числа претендентов за выход в финал.
Россиянин и норвежец оказались на одной лыжне при перестроении. При этом этом Клебо оказался впереди, а Терентьев при контакте лыжи с пяткой соперника потерял равновесие и рухнул на снег.
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